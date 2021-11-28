Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Естерсунді

Два українці потрапили в топ-25 за підсумками гонки.

28 листопада в шведському Естерсунді пройшов чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону. Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Андрій Доценко. За підсумками гонки Дмитро Підручний і Антон Дудченко змогли потрапити до топ-25. А переможцем став швед Себастьян Самуельссон. Читайте такожКубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Естерсунді Результати гонки 1. Себастьян Самуельссон (Швеція) - 22.33.5 (0-0) 2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +11.8 (0-0) 3. Йоганнес Бо (Норвегія) +12.2 (0-0) 21. Дмитро Підручний (Україна) (0-0) +1.19.8 24. Антон Дудченко (Україна) (0-1) +1.21.0 52. Богдан Цимбал (Україна) (1-0) +2.04.9 88. Андрій Доценко (Україна) (1-0) +3.00.1 106. Денис Насико (Україна) (2-2) +3.30.0 Кубок світу з біатлону 2021-2022: перший етап Перший етап Кубка світу з біатлону пройшов шведському Естерсунді з 27 по 28 листопада.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляли Денис Насико, Андрій Доценко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Жіночу збірну представляли Анастасія Меркушина, Валя і Віта Семеренко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко, а також Катерина Бех.

Жінки відкрили новий сезон. Найкращий результат в індивідуальній гонці для України здобула Валентина Семеренко - 17-е місце.

Також 28 листопада відбулася чоловіча індивідуальна гонка: результат.

В жіночому спринті українки виступили невдало. Автор: Антон Дудар

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