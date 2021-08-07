Людмила Лузан і Анастасія Четверикова завоювали медаль.

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова завоювали срібло у фіналі Олімпійських ігор у змаганні двійок на дистанції 500 метрів.

У Токіо відбулася церемонія нагородження - українки отримали свої срібні медалі.

Переможницями стали представниці Китаю, а бронза - у Канади.

"Ми зробили це. Ми так мріяли, так цього хотіли стільки років. І ось ми до цього прийшли. Ми в трійці найсильніших у світі. Це щось нереальне, не можу в це повірити", - сказала Лузан.

А Четверікова присвятила медаль тренеру Юрію Чебану.

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Автор: Антон Дудар