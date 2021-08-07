Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова завоювали срібло у фіналі Олімпійських ігор у змаганні двійок на дистанції 500 метрів.
У Токіо відбулася церемонія нагородження - українки отримали свої срібні медалі.
Переможницями стали представниці Китаю, а бронза - у Канади.
"Ми зробили це. Ми так мріяли, так цього хотіли стільки років. І ось ми до цього прийшли. Ми в трійці найсильніших у світі. Це щось нереальне, не можу в це повірити", - сказала Лузан.
А Четверікова присвятила медаль тренеру Юрію Чебану.
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо вже десять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, Людмила Лузан - у веслуванні, а Станіслав Горуна - у караті.
1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк.
Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров. У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.