Для українських спортсменів створили правила поведінки, щоб уникнути можливих скандалів на змаганнях.
Про це в інтерв'ю "Інформатор FM" розповіла легкоатлетка Ярослава Магучіх, що потрапила в скандал на Олімпіаді в Токіо через фото з російською спортсменкою.
"Інструкції з'явилися, але рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому", - розповіла вона.
Спортсменка зазначила, що їй було емоційно складно пережити скандал на Олімпіаді.
"Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене мій тренер налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і більш спокійно реагувати на це", – сказала Магучіх і подякувала тренеру, своїм батькам і багатьом іншим людям, які її підтримували.
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Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо
- У серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх - 2020 в Токіо.
- Через обійми з росіянкою спортсменку Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони.
Український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх і агресивно заявив що спорт знаходиться поза політикою.
Беленюк також коментував скандал з медалісткою Магучіх і виступив проти "цькування дитини".
Мовний омбудсмен говорив про скандал навколо медалістки, що спортсмени повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".
Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон називала Магучих "біомусором".
Через кілька днів Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою і підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції".
У НОК і ФЛАУ також говорили про "спорт поза політикою" і вступалися за Магучіх, згодом до захисту медалістки приєднався міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Потім легкоатлетка дала розгорнутий коментар і виправдалася тим, що обіймалася з росіянкою "на емоціях". Крім цього, Магучіх звернулася до українців у мережі та зазначила, що вона "вірна Україні".
У Міністерстві оборони потім провести бесіду з легкоатлеткою, а росіянка Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Магучіх та інших українських спортсменок.
Скандал отримав продовження після того, як Магучіх і ще одна українка Ірина Геращенко знову опинилися на одному фото з Ласіцкене.