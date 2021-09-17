Спортсменка зазначила, що їй було емоційно складно пережити скандал на Олімпіаді.

Для українських спортсменів створили правила поведінки, щоб уникнути можливих скандалів на змаганнях.

Про це в інтерв'ю "Інформатор FM" розповіла легкоатлетка Ярослава Магучіх, що потрапила в скандал на Олімпіаді в Токіо через фото з російською спортсменкою.

"Інструкції з'явилися, але рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому", - розповіла вона.

Спортсменка зазначила, що їй було емоційно складно пережити скандал на Олімпіаді.

"Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене мій тренер налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і більш спокійно реагувати на це", – сказала Магучіх і подякувала тренеру, своїм батькам і багатьом іншим людям, які її підтримували.

Читайте також"Займіться собою": легкоатлетка Магучіх заявила, що вона не обіймалася з росіянкою

Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо

Автор: Денис Прядко