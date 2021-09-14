Глава ФЛАУ заступився за легкоатлетку.

Голова Федерації легкої атлетики України Рафіль Сафіуллін заступився за Ярославу Магучіх, яка опинилася в центрі скандалу через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене.

Про це Сафіуллін сказав в інтерв'ю "Обозревателю".

"Ярослава займається своєю улюбленою справою, досягла великого успіху і не радіти цьому неможливо. Результати цього року у неї просто блискучі. І, до речі, за свої досягнення вона удостоєна двох нагород від Європейської федерації. А хтось із тих, що говорять на її адресу неприємне, можуть цим похвалитися?

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А те, що сталося... Ну, так прийнято в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину поваги чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ", - зазначив глава ФЛАУ.

Сафіуллін також розповів, що у Магучіх було безліч пропозицій про зміну громадянства, але вона відхилила всі:

"Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренер Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій з приводу зміни громадянства не надходило - і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування".

Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо

Автор: Антон Дудар