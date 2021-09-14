Голова Федерації легкої атлетики України Рафіль Сафіуллін заступився за Ярославу Магучіх, яка опинилася в центрі скандалу через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене.
Про це Сафіуллін сказав в інтерв'ю "Обозревателю".
"Ярослава займається своєю улюбленою справою, досягла великого успіху і не радіти цьому неможливо. Результати цього року у неї просто блискучі. І, до речі, за свої досягнення вона удостоєна двох нагород від Європейської федерації. А хтось із тих, що говорять на її адресу неприємне, можуть цим похвалитися?
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А те, що сталося... Ну, так прийнято в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину поваги чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ", - зазначив глава ФЛАУ.
Сафіуллін також розповів, що у Магучіх було безліч пропозицій про зміну громадянства, але вона відхилила всі:
"Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренер Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій з приводу зміни громадянства не надходило - і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування".
Скандал навколо обіймів Магучіх з Ласіцкене - що відомо
- У серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх - 2020 в Токіо.
- Через обійми з росіянкою спортсменку Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони.
Український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх і агресивно заявив що спорт знаходиться поза політикою.
Беленюк також коментував скандал з медалісткою Магучіх і виступив проти "цькування дитини".
Мовний омбудсмен говорив про скандал навколо медалістки, що спортсмени повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".
Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон називала Магучих "біомусором".
Через кілька днів Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою і підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції".
У НОК і ФЛАУ також говорили про "спорт поза політикою" і вступалися за Магучіх, згодом до захисту медалістки приєднався міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Потім легкоатлетка дала розгорнутий коментар і виправдалася тим, що обіймалася з росіянкою "на емоціях". Крім цього, Магучіх звернулася до українців у мережі та зазначила, що вона "вірна Україні".
У Міністерстві оборони потім провести бесіду з легкоатлеткою, а росіянка Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Магучіх та інших українських спортсменок.
Скандал отримав продовження після того, як Магучіх і ще одна українка Ірина Геращенко знову опинилися на одному фото з Ласіцкене.