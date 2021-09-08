Ще одна українка Ірина Геращенко посіла четверте місце.

У швейцарському місті Цюріх пройшов фінал сезону Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко захищали честь України.

Ще одна представниця України Юлія Левченко за підсумками сезону не заробила достатньо залікових пунктів, щоб змагатися серед шести фіналісток.

Олімпійська чемпіонка з Росії Марія Ласіцкене фінішувала першою, взявши висоту 2,05 метра. Магучіх стала срібним призером з результатом 2,03 метра. Нікола Макдермотт з Австралії посіла третє місце з показником 2,01 метра.

Геращенко підкорила висоту 1.96 метра і фінішувала четвертою.

Також у Цюріху відбувся фінал сезону Діамантової ліги зі стрибків у довжину. Марина Бех-Романчук була єдиною легкоатлеткою від України в цій дисципліні. 26-річна українка в останній спробі стрибнула на 6,75 метра і виборола підсумкове третє місце. Випередили Марину сербська спортсменка Івана Спановіч (6,96 м) та представниця Швеції Хадді Сагнії (6,83 м).

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Автор: Артем Будрін