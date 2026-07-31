Росіян і білорусів не допустили до чемпіонатів світу з хокею у наступному сезоні

Рада IIHF прийняла це рішення після повторного розгляду запиту Федерації хокею Росії щодо допуску російських команд до міжнародних змагань.

Росія та Білорусь не зможуть виступити на чоловічому чемпіонаті світу, що відбудеться у 2027 році. Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація хокею (IIHF), повідомляє Суспільне спорт.

Рада IIHF прийняла це рішення після повторного розгляду запиту Федерації хокею Росії щодо допуску російських команд до міжнародних змагань.

Під час засідання Рада IIHF окремо розглянула можливість участі Росії в кожному з турнірів. І враховуючи "постійні проблеми з безпекою та спортивною доброчесністю" відмовила росіянам в участі у чотирьох світових першостях.

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Росії не дозволили взяти участь у таких чемпіонатах світу в сезоні-2026/27:

чемпіонаті світу-2027 серед чоловіків;

молодіжному чемпіонаті світу-2027;

чемпіонаті світу-2027 серед чоловіків до 18 років;

чемпіонаті світу-2027 серед жінок до 18 років.

У IIHF наголосили, що рішення пов'язане з актуальними занепокоєннями щодо безпеки, захищеності та спортивної доброчесності.

Важливо, що Білорусь також не допустили до змагань IIHF - чоловічого, а також юніорського чемпіонатів світу.

Зазначається, что водночас остаточне рішення щодо участі Росії у жіночому чемпіонаті світу-2027 буде ухвалене окремо. Рада IIHF планує переглянути це питання в листопаді 2026 року, враховуючи обставини та оцінку ризиків, які будуть актуальними на той момент.

Що у боксі

Вожночас виконавчий комітет World Boxing допустив російських спортсменів до змагань з прапорами та гімном.

"Російські спортсмени відтепер братимуть участь у змаганнях World Boxing нарівні з боксерами з будь-якої іншої країни. Однак World Boxing буде суворо контролювати поведінку російських делегацій під час змагань, а також дотримання антидопінгових протоколів", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що World Boxing - Міжнародна федерація олімпійського боксу. Створена у 2023 році на тлі загострення конфлікту між Міжнародною асоціацією боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Крємльов, і Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Знаття бану з росіян і білорусів

Нещодавно Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) скасувала санкції проти Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Рішення поширюється на всі вікові категорії. Раніше, на початку 2026 року, федерація вже частково пом'якшила обмеження - допустила російських та білоруських спортсменів до юнацьких і юніорських змагань. Тепер бар'єр знято повністю.

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