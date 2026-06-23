Герой чемпіонату світу з хокею опинився за крок від вильоту зі збірної: що сталося

Зірковий норвезький хокейний воротар Хенрік Хаукеланд, якого визнали найкращим голкіпером Чемпіонату світу 2026 року, перебуває за крок від виключення з національної збірної своєї країни. Причиною можливих санкцій став його ймовірний перехід до челябінського "Трактора", який виступає у російській Континентальній хокейній лізі (КХЛ).
Як повідомляє видання NRK.no, німецький клуб "Штраубінг Тайгерс" уже офіційно оголосив про розірвання контракту з 31-річним гравцем. Сам Хаукеланд у своїх коментарях підтвердив факт завершення виступів у Німеччині, пояснивши це прагненням прийняти новий спортивний виклик, проте відмовився деталізувати журналістам інформацію щодо свого майбутнього працевлаштування в РФ.
Норвезька асоціація хокею (NIHF) оперативно відреагувала на чутки навколо трансферу свого провідного гравця. Генеральний секретар організації Петтер Салстен офіційно підтвердив, що рішення ради директорів від жовтня 2022 року залишається в силі без жодних змін. Відповідно до цього регламенту, будь-які хокеїсти, котрі ухвалюють рішення виступати за клуби з Росії або Білорусі, автоматично втрачають право представляти національну збірну Норвегії на міжнародній арені.
Салстен зауважив, що асоціації давно відомо про тривалий фінансовий інтерес до досвідченого голкіпера з боку КХЛ, проте правила єдині для всіх. За свою тривалу кар'єру 31-річний Хенрік Хаукеланд встиг пограти у чемпіонатах Норвегії, Швеції, Фінляндії та Німеччини, але переїзд до Росії поставить крапку на його міжнародних виступах.
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