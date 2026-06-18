Активи Мудрика арештували в Лондоні: футболісту виставили претензії на 6 млн євро

Розгляд справи по суті запланований на 26 червня. Очікується, що аналіз фінансових і податкових документів футболіста може тривати від кількох місяців до року.

Футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик став учасником масштабного судового спору через ймовірне порушення умов контракту з компанією, яка займалася управлінням його комерційними правами. За інформацією Sport Express, у Лондоні вже накладено арешт на частину активів гравця, а загальна сума фінансових претензій до нього наближається до 6 мільйонів євро.

Як стверджує представник компанії JJDS Management Limited Тимур Сагіров, відповідну угоду було укладено у січні 2023 року після переходу Мудрика до "Челсі". Документ передбачав передачу компанії ексклюзивних прав на ведення рекламних та іміджевих проєктів футболіста строком на чотири роки з можливістю автоматичного продовження.

За умовами договору український вінгер мав сплачувати компанії 30% прибутку від комерційних і рекламних контрактів. Водночас, за словами позивача, після підписання угоди жодних виплат здійснено не було.

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Наразі справа розглядається одразу в кількох юрисдикціях. В Англії від Мудрика вимагають близько 2,8 млн доларів за вже укладеними рекламними контрактами. Окремий позов подано на Кіпрі, де компанія вимагає ще 2,4 млн євро як компенсацію за нібито втрачений прибуток через відмову футболіста від низки рекламних проєктів.

Вищий суд Лондона вже ухвалив рішення про арешт активів спортсмена на суму 2,5 млн фунтів стерлінгів (3,3 млн. доларів). Під обмеження потрапили банківські рахунки, нерухомість у Великій Британії та автомобілі. Водночас суд дозволив футболісту витрачати до 5 тисяч фунтів (6 тис. дол.) на тиждень на особисті потреби та зобов’язав його звітувати про джерела доходів.

Сагіров також звинуватив агента Вадима Шаблія у спробах затягнути врегулювання конфлікту та вирішити питання поза межами юридичних процедур. Сам агент ці заяви поки що публічно не коментував.

Крім того, одним із відповідачів у справі, за словами позивача, виступає і футбольний клуб "Челсі". Стверджується, що лондонці намагалися владнати суперечку мирним шляхом і навіть пропонували компенсацію, однак сторони не змогли дійти згоди щодо суми виплат.

Розгляд справи по суті запланований на 26 червня. Очікується, що аналіз фінансових і податкових документів футболіста може тривати від кількох місяців до року.

Скандал щодо допінгу

Нагадаємо, що наприкінці квітня Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Українець вже подав апеляцію та намагається домогтися скорочення або повного скасування покарання.

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