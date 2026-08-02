'Ми лише п’яті в Європі': Буффон розкритикував нинішній стан чемпіонату Італії

За його словами, італійська ліга стала перехідною.

Ексворотар "Ювентуса" та збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився щодо нинішніх проблем у Серії А. Його слова цитує Marca.

За словами Буффона, зараз чемпіонат Італії значно поступається за рівнем чемпіонатам Англії, Іспанії, Німеччини та Франції.

"Сьогодні ми, мабуть, лише п’яті в Європі. Наша ліга стала перехідною – великі клуби відправляють сюди своїх гравців для розвитку, тоді як для наших молодих футболістів місця майже не залишається. У нас є важливі й талановиті гравці, зокрема в англійській Прем'єр-лізі", – сказав він.

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Буффон додав, що за останні 25 років футбол кардинально змінився.

""Ми – Італія" звучить гарно, і ми завжди залишимося Італією, адже історію не стерти. Але інші вчаться бути такими, як ми, або навіть кращими", – підкреслив футболіст.

ФІФА відмовилася від планів продати свої акції

Раніше The New York Post повідомляло, що скандальний план FIFA щодо продажу частини своєї бізнес-імперії стороннім інвесторам провалився після відкритого бунту футбольних чиновників по всьому світу та серйозного розколу серед вищого керівництва.

ФІФА планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши приблизно 20-відсоткову частку в групі, оцінивши новий підрозділ у 20 мільярдів доларів. Угода, в якій брала участь фірма на чолі з нью-йоркським венчурним капіталістом Джошуа Кушнером, зірвалася.

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