Томас Бах вважає, що спортсмени не повинні страждати через політиків.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах звернувся до світових лідерів на саміті G20, який проходить в Індонезії.

Функціонер закликав відмовитися від практики відсторонення російських спортсменів через військову агресію і попросив включити пункт про "спортивну нейтральність" в підсумкову заяву після завершення саміту.

"Ми безпрецедентно засудили і застосували санкції до російського уряду за це кричуще порушення Олімпійської хартії. Ми з усією солідарністю підтримуємо спортсменів і членів української олімпійської спільноти всюди.

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Але на відміну від занадто багатьох інших воєн і конфліктів у нашому світі, цього разу деякі уряди почали вирішувати, яким спортсменам буде дозволено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, а яким ні.

Якщо спорт таким чином стане ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, міжнародний спорт розпадеться. Олімпійський спорт потребує всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни перебувають у протистоянні чи війні. Змагання між спортсменами тільки з держав-однодумців не є надійним символом миру.

У цей вік розколу наша роль зрозуміла: об'єднати світ, а не посилювати розбіжності.

Щоб виконати нашу об'єднавчу місію, МОК повинен бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів з усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет. Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної об'єднуючої місії Олімпійських і Паралімпійських ігор в той час, коли світ потребує більшої солідарності і мирі", - наводить слова Баха офіційний сайт МОК.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявляв, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

Бах підкреслив, що в умовах агресивних військових дій РФ в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни.

Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" і унеможливлює "чесність проведення змагань".

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на заяву Томаса Баха, назвавши його слова "кроком до виправдання тероризму".

Раніше УНІАН повідомляв, що на саміті G20 виступив президент ФІФА Джанні Інфантіно, який запропонував використовувати ЧС-2022 з футболу в якості плацдарму для тимчасового припинення вогню між Україною та РФ.

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