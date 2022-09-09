Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не змінив позицію щодо санкцій щодо російських спортсменів.
Про це заявив директор з комунікацій МОК Марк Адамс після засідання виконкому.
"Виконком МОК постійно моніторить ситуацію в Україні. Комітет вже прийняв санкції і захисні заходи, вони залишаються в силі.
Санкції полягають у тому, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів і символів, міжнародні федерації не повинні проводити змагання в Росії, все це залишається в силі", - наводить слова Адамса "Р-Спорт".
Нагадаємо, що наприкінці лютого МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських і білоруських атлетів до участі в міжнародних змаганнях через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.
Раніше член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді заявив, що спортсмени країн-агресорів можуть бути недопущені до участі в літній Олімпіаді-2024. XXXIII літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.