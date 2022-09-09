МОК залишив в силі санкції проти спортсменів країни-агресора на міжнародних турнірах.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не змінив позицію щодо санкцій щодо російських спортсменів.

Про це заявив директор з комунікацій МОК Марк Адамс після засідання виконкому.

"Виконком МОК постійно моніторить ситуацію в Україні. Комітет вже прийняв санкції і захисні заходи, вони залишаються в силі.

Відео дня

Санкції полягають у тому, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів і символів, міжнародні федерації не повинні проводити змагання в Росії, все це залишається в силі", - наводить слова Адамса "Р-Спорт".

Нагадаємо, що наприкінці лютого МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських і білоруських атлетів до участі в міжнародних змаганнях через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

Раніше член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді заявив, що спортсмени країн-агресорів можуть бути недопущені до участі в літній Олімпіаді-2024. XXXIII літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

Вас також можуть зацікавити новини: