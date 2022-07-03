Володимир Зеленський заявив, що не можна допускати, аби Росія використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів та пропаганди.

Міжнародний олімпійський комітет продовжує виступати проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про на спільній прес-конференції заявили президент України Володимир Зеленський та президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах у Києві.

"Ми обговорили необхідність продовжувати міжнародні зусилля для того, щоби представники держави терориста не могли брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Не можна допускати, щоби держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів і просування своєї пропаганди", - наголосив Зеленський.

"Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Поки Росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу", - заявив Зеленський.

Своєю чергою, Бах заявив, що запевнив Зеленського у збереженні позиції, рішення щодо якої було ухвалене на початку повномасштабної війни Росії проти України, і яка дуже чітка щодо твердого засудження російського вторгнення.

Зокрема, у цьому зв'язку МОК продовжує рекомендувати національним федераціям не запрошувати російських спортсменів на міжнародні змагання. "Ця позиція є незмінною і визначає те, щоби не скасовувати цю рекомендацію", - наголосив Бах.

Раніше повідомлялося, що МОК утричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів.

Вас також можуть зацікавити новини: