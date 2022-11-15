Джанні Інфантіно торкнувся теми війни в Україні на саміті G20.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно звернувся до лідерів держав на саміті G20, який проходить в Індонезії.

Футбольний чиновник замість того, щоб виключити РФ з організації і відсторонити Іран, який постачає країні-агресору дрони-камікадзе, від участі в ЧС-2022, запропонував використовувати мундіаль як плацдарм для тимчасового припинення вогню між Україною та РФ.

"Я пропоную всім подумати про припинення вогню між Україною і Росією на один місяць під час чемпіонату світу. Або хоча б реалізувати гуманітарні коридори, які могли б привести до відновлення діалогу в якості першого кроку до миру.

Відео дня

Ви - світові лідери, у вас є можливість впливати на хід історії. Футбол і чемпіонат світу пропонують вам унікальну платформу єдності і миру на всій планеті", - заявив Інфантіно.

Відзначимо, що українська сторона відмовляється від будь-якого заморожування конфлікту, так як це дасть можливість російським військам закріпитися на окупованих територіях.

Нагадавши, Росія була відсторонена від відбіркового турніру ЧС-2022 після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак, незважаючи на вторгнення РФ в Україну, ФІФА не поспішає виключити Росію з організації. Більше того, перед стартом ЧС-2022 стало відомо, що ФІФА продала російському каналу права на трансляцію матчів мундіалю.

Додамо, що чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Стартує мундіаль матчем між збірними Катару та Еквадору.

Вас також можуть зацікавити новини: