Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк зробив висновки після поїздки до Токіо.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк, котрий виграв золоту медаль на Олімпіаді в Токіо, вважає, що "працівників Міністерства можна було б залишити вдома", а до делегації збірної України включити побільше тренерів.

Таким чином, Беленюк прокоментував скандал навколо української легкоатлетки Марини Килипко.

Беленюк, котрий обіймає посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді й спорту, зробив допис у Facebook.

Нардеп від "Слуги народу" зазначив:

"Нам необхідно обов'язково проаналізувати результати Олімпіади-2020, для того, щоб наші спортсмени-олімпійці виступили краще у Пекіні та Парижі. Всі вже чули про проблему з відсутністю тренера у нашої стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п'яте місце - найвищий результат України на Олімпіадах".

"Я говорив з Мариною і суть проблеми дуже проста. Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду Марина поїхала без тренера".

"Мені відомо про встановлення обмеження кількості тренерів на команду, і я сам мав певні складнощі на Олімпіаді через це. Але водночас, достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо".

"Крім того, трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор. Українські спортсмени не встигли провести достатню кількість допінг-проб і, як наслідок, були відсторонені від участі в Олімпійських іграх. Хто в цьому винен і чому так сталося, нам теж доведеться з‘ясовувати! Треба врахувати зазначені ризики під час підготовки до Олімпіади у Пекіні та Парижі".

"Спортсменами були підняті питання щодо якості реабілітації після перенесення операцій і травм! Важливо розуміти, які заходи з боку Міністерства вжиті за останній час у питанні щодо вдосконалення реабілітації спортсменів, і який стан справ щодо відповідної роботи по реабілітації після передачі цілісного майнового комплексу державної установи "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я України" до сфери управління Міністерства молоді та спорту України".

"Проблемні питання наших спортсменів-олімпійців беру під свій особистий контроль. Вже сьогодні направлю відповідні запити! Буду вас інформувати!", - додав Беленюк.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Артем Будрін