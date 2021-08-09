Річ у тому, що держава не мала достатньо фінансування.

Віктор Шевцов вже 15 років особисто тренує Марину Килипко, котра виступає у легкій атлетиці (стрибки з жердиною у висоту). Наставник відреагував на скандал з Мариною, якій обіцяли, що з нею на Олімпіаду-2020 у Токіо вирушить її керманич. Обіцянку не дотримали й Килипко посіла гідне п'яте місце в Токіо, хоча з тренером, на її думку, результат був би ще кращим.

Шевцов прокоментував інцидент наступним чином:

"Марина сподівалася, що я поїду, і я сам сподівався. Мені ніхто нічого не говорив, що я не поїду. Потім пройшов якийсь проміжок часу, через два-три тижні я дізнався у Марини, що існує група. Ну як, вона знала і я знав, що начебто ми їдемо. Питаю в неї: "Марино, коли ми будемо їхати й так далі?" Вона каже: "А що, ви не знаєте?" Я кажу: "Ні". "А що, вас немає у створеній групі олімпійців, які їдуть?" Кажу: "Ні". Вона: "Ну зараз я буду дзвонити головному тренеру".

"Це приблизно було днів за 10 до Олімпіади. Вона подзвонила, і їй сказали, що не переживай, ми будемо намагатися вирішити це питання. І все. І потім через три дні вже опублікували списки, хто їде", - сказав Шевцов.

"Я знав, що фінансова ситуація дуже така важка у Федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Ну я думав, що так, значить немає коштів, немає за що везти", - повідомив тренер.

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Автор: Артем Будрін