Лідія Гунько тимчасово відсторонена від змагань.

Українська бобслеїстка Лідія Гунько, яка брала участь у зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, здала позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє сайт Міжнародного агентства тестування (ITA).

В аналізах 28-річної спортсменки виявлені метаболіти дегідрохлорметилтестостерону. Ця речовина відноситься до групи андрогенних анаболічних стероїдів.

Повідомляється, що зразок був узятий 14 лютого 2022 під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022. 17 лютого 2022 про результат повідомила акредитована WADA лабораторія Пекіна.

Українська спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин. Вона може звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS) або запросити аналіз проби В.

Нагадаємо, напередодні ITA повідомило про позитивну допінг-пробу в української лижниці Валентини Камінської. На Олімпіаді-2022 Камінська виступила в двох гонках-8 лютого вона стала 70-ю в кваліфікації спринту, а 10 лютого посіла 79-е місце в класичній гонці на десять кілометрів.

Після цього українська лижниця у себе в Instagram оголосила про завершення кар'єри.

"Моя кар'єра в професійних лижних гонках раптово підійшла до кінця. Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх - справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл в упор з ядерного знаряддя, який мене майже знищив і стер з землі. Звучить банально, але я б ніколи навмисно не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, а й нерозумно з боку кожного спортсмена", - написала Камінська.

Також на Олімпіаді-2022 вибухнув допінговий скандал навколо російської фігуристки Каміли Валієвої. Незважаючи на позитивний допінг-тест, їй дозволили продовжити виступи в Пекіні.

Лідія Гунько: що відомо про спортсменку