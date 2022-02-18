Українська бобслеїстка Лідія Гунько, яка брала участь у зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, здала позитивний допінг-тест.
Про це повідомляє сайт Міжнародного агентства тестування (ITA).
В аналізах 28-річної спортсменки виявлені метаболіти дегідрохлорметилтестостерону. Ця речовина відноситься до групи андрогенних анаболічних стероїдів.
Повідомляється, що зразок був узятий 14 лютого 2022 під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022. 17 лютого 2022 про результат повідомила акредитована WADA лабораторія Пекіна.
Українська спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин. Вона може звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS) або запросити аналіз проби В.
Нагадаємо, напередодні ITA повідомило про позитивну допінг-пробу в української лижниці Валентини Камінської. На Олімпіаді-2022 Камінська виступила в двох гонках-8 лютого вона стала 70-ю в кваліфікації спринту, а 10 лютого посіла 79-е місце в класичній гонці на десять кілометрів.
Після цього українська лижниця у себе в Instagram оголосила про завершення кар'єри.
"Моя кар'єра в професійних лижних гонках раптово підійшла до кінця. Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх - справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл в упор з ядерного знаряддя, який мене майже знищив і стер з землі. Звучить банально, але я б ніколи навмисно не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, а й нерозумно з боку кожного спортсмена", - написала Камінська.
Також на Олімпіаді-2022 вибухнув допінговий скандал навколо російської фігуристки Каміли Валієвої. Незважаючи на позитивний допінг-тест, їй дозволили продовжити виступи в Пекіні.
Лідія Гунько: що відомо про спортсменку
- Лідія народилася в Івано-Франківську. На початку своєї спортивної кар'єри займалася стронгменом. У 2016 році стала чемпіонкою світу в становій тязі. У 2017 році перемогла на змаганнях "Арнольд-Класік".
- Також в послужному списку Українки є звання майстра спорту в веслуванні на байдарках і каное. Цим видом спорту Гунько займалася 11 років.
- Бобслеєм почала займатися в 2018 році, а в 2019 році почала міжнародні виступи. 20 грудня 2020 року разом з Іриною Ліщинською виграла бронзову медаль на етапі Кубка Європи в Сігулді. Ця медаль стала першою в історії українського бобслею.
- Гунько стала першою бобслеїсткою в історії України, яка взяла участь в олімпійських змаганнях у жіночому монобобі.
- На Олімпіаді в Пекіні наша співвітчизниця після 1-го заїзду фінішувала 18-ю з відставанням від лідера трохи менше ніж в 2 секундах. Другий заїзд вона програла, поступившись 3,18 секунди. У підсумку вона фінішувала 20-ю з 20 учасників.