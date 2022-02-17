Валентина Камінська стверджує, що навмисно ніколи не приймала б заборонені речовини.

Валентина Камінська оголосила про завершення кар'єри після того, як здала позитивну допінг-пробу на Олімпійських іграх у Пекіні.

Українська лижниця повідомила про це у себе в Instagram.

"Моя кар'єра в професійних лижних гонках несподівано завершилася. Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх - справжня катастрофа та майже кінець світу для мене. Це був постріл впритул з ядерної зброї, який мене майже знищив та стер із Землі. Звучить банально, але я б ніколи навмисне не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, але по-дурному з боку кожного спортсмена", - написала Камінська.

"На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть "вишки" за цей злочин, якого я не робила. Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але сам не зрозумів як. Усім, хто зараз поряд зі мною на цьому тяжкому життєвому етапі я дуже вдячна! А в тих людей, яких торкнеться ця шалено неприємна історія, щиро перепрошую. Бережіть здоров'я і будьте щасливі!", - написала у дописі в соцмережі Валентина.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2022 вибухнув допінговий скандал навколо російської фігуристки Каміли Валієвої. Незважаючи на позитивний допінг-тест, їй дозволили продовжити виступи в Пекіні.

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