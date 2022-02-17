Завершилися змагання 13-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
У четвер, 17 лютого, було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту.
Лідирує в загальному заліку Норвегія (14 золотих, 7 срібних, 8 бронзових). 14-е золото норвежці на чолі з Йоргеном Гробаком завоювали в командних змагання в лижному двоборстві.
І відставання переслідувачів вже солідне. На другому місці - Німеччина (10-7-5), замикає трійку рейтинг-списку США (8-8-5). До топ-5 медальної таблиці Олімпіади також входять Швеція (7-4-4) і Китай (7-4-2).
Україна з однією срібною медаллю в активі ділить 23-у позицію з Іспанією.
28 країн мають хоча б одну нагороду, серед них 21 команда виграла золото.
Олімпійські ігри 2022. Медальний залік після 13-го дня, 17 лютого
Нагадаємо, єдину медаль для України завоював 16 лютого фрістайліст Олександр Абраменко у лижній акробатиці.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
- Всі види спорту на Олімпіаді-2022: біатлон, бобслей, Гірськолижний спорт, керлінг, Ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні гонки, стрибки з трампліну, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, Фрістайл, хокей із шайбою, шорт-трек.
- На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.