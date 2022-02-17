Норвегія стає практично недосяжною для суперників.

Завершилися змагання 13-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У четвер, 17 лютого, було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту.

Лідирує в загальному заліку Норвегія (14 золотих, 7 срібних, 8 бронзових). 14-е золото норвежці на чолі з Йоргеном Гробаком завоювали в командних змагання в лижному двоборстві.

І відставання переслідувачів вже солідне. На другому місці - Німеччина (10-7-5), замикає трійку рейтинг-списку США (8-8-5). До топ-5 медальної таблиці Олімпіади також входять Швеція (7-4-4) і Китай (7-4-2).

Україна з однією срібною медаллю в активі ділить 23-у позицію з Іспанією.

28 країн мають хоча б одну нагороду, серед них 21 команда виграла золото.

Олімпійські ігри 2022. Медальний залік після 13-го дня, 17 лютого

Нагадаємо, єдину медаль для України завоював 16 лютого фрістайліст Олександр Абраменко у лижній акробатиці.

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