Михайло Романчук завоював свою другу нагороду, Олександр Хижняк гарантував медаль у боксі, а Ленур Теміров побореться за третє місце.

1 серпня на Олімпійських іграх в Токіо було розіграно 27 комплектів медалей в 12 видах спорту. Скарбничка української збірної поповнилася срібною нагородою - її виграв плавець Михайло Романчук.

У медальному заліку збірна України займає 56-е місце.

Підсумки виступу українських спортсменів 1 серпня

Плавання

Михайло Романчук завоював свою другу медаль в Токіо і приніс Україні перше срібло на цих іграх. Він став другим на дистанції 1500 метрів. У цій же дисципліні виступав українець Сергій Фролов, який посів восьме місце.

Боротьба

Борець греко-римського стилю Ленур Теміров здолав двох суперників і дістався півфіналу, але там поступився чинному чемпіону світу з Японії. Тепер 2 серпня Теміров побореться за бронзову медаль.

У вільній боротьбі Алла Бєлінська у вазі до 76 кг вибула вже на стадії 1/8 фіналу. Вона програла Чжоу Цянь з Китаю (3:4).

Бокс

Лідер української збірної Олександр Хижняк, який виступає у вазі до 75 кг, успішно подолав чвертьфінальну стадію. Українець гарантував собі як мінімум бронзу, а в півфіналі він 5 серпня зустрінеться з філіппінцем Еуміром Марсьялем, віце-чемпіоном світу 2019 року.

Важка атлетика

Ірина Деха боролася за медаль у вазі до 76 кг. Українка відмінно почала змагання, посівши друге місце у ривку (113 кг). Однак у поштовху Деха виступила невдало - вона так і не змогла взяти вагу 131 кг.

Стрільба

Павло Коростильов за підсумками першого етапу кваліфікації у стрільбі зі швидкісного пістолета на дистанції 25 метрів зайняв 15-е місце. Другий етап кваліфікації пройде 2 серпня. Для виходу у фінал потрібно увійти в топ-шістку.

Легка атлетика

Марина Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал у стрибках у довжину. Українка показала результат 6,71 м і посіла 10-е місце, увійшовши в топ-12. У фіналі вона виступить 3 серпня.

Наталія Стребкова не змогла пройти до фіналу Олімпіади в бігу на 3000 метрів з бар'єрами. Вона стала 35-ю. А Ірина Новожилова та Ірина Климець не кваліфікувалися до фіналу в метанні молота.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу.

Автор: Антон Дудар