"Золото" виграв американець Роберт Фінке.

Плавець Михайло Романчук завоював першу срібну медаль для України на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Спортсмен подолав дистанцію у 1500 метрів за 14:40:66.

У фіналі запливу чоловіків вільним стилем взяли участь двоє українських плавців – Михайло Романчук та Сергій Фролов.

Перше місце посів американець Роберт Фінке, друге – Михайло Романчук, а третє – Флоріану Веллброку з Німеччини. Сергій Фролов фінішував восьмим.

Читайте такожГероїчний камбек та шалений трилер: Світоліна стала бронзовою призеркою ОлімпіадиДля України це перше "срібло" на Олімпіаді-2020. До цього українські спортсмени завоювали п'ять бронзових медалей.

До цього Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, встановивши Олімпійський та національний рекорд.

Він пробився у півфінал з результатом 7.41.28.

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Автор: Катерина Шварц