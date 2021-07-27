Михайло Романчук є надією України на золоту медаль.

24-річний український плавець Михайло Романчук став переможцем попереднього запливу на 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді в Токіо.

Романчук вийшов до фіналу змагань із результатом 7:41.28, який є олімпійським рекордом. Українець випередив найближчого переслідувача, німця Флоріана Веллброка, який продемонстрував результат 7:41.77.

Ще один українець, 29-річний Сергій Фролов, посів четверте місце і також кваліфікувався до фіналу із результатом 7:47.67.

Фінал змагань відбудеться в четвер, 29 липня, о 04:30 ранку за київським часом.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Згодом Костевич у парі з Олегом Омельчуком принесла Україні бронзову медаль.

Автор: Артем Будрін