1 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 27 комплектів медалей в 12 видах спорту.
Плавці Сергій Фролов та Михайло Романчук братимуть участь у запливі на дистанції 1500 метрів. Зіркова стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук почне свої виступи в Токіо - її чекає кваліфікація.
Також Україна вірить в медаль у важкій атлетиці - Ірина Деха на правах чинної чемпіонки Європи побореться за нагороди в категорії до 76 кг. А в метанні молота кваліфікацію спробують подолати дві наші легкоатлетки: Ірина Климець та Ірина Новожилова.
У чвертьфіналі боксерського турніру проведе свій бій Олександр Хижняк проти представника Домініканської республіки. Його потенційна перемога гарантує йому щонайменше бронзову медаль.
Свої виступи розпочнуть Алла Белінська та Ленур Теміров - вони змагатимуться за медаль у вільній та греко-римській боротьбі відповідно.
Біг на 3000 метрів з перешкодами чекає на Наталю Стребкову. Українська легкоатлетка виступить у кваліфікації. А також кваліфікацію намагатиметься подолати Павло Коростильов - він змагатиметься у дисципліні стрільба зі скорострільного пістолета на 25 метрів.
Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.
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Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний в тому числі на медіасервісі MEGOGO.
Розклад фіналів 1 серпня
2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 метрів (кваліфікація): (Павло Коростильов)
3:30. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): (Ірина Новожилова)
3:40. Легка атлетика. Жінки, 3000 метрів з перешкодами (кваліфікація): (Наталя Стребкова)
3:50. Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину (кваліфікація): (Марина Бех-Романчук)
4:40. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): (Ірина Климець)
4:44. Плавання. Чоловіки. 1500 метрів вільним стилем (фінал): (Михайло Романчук, Сергій Фролов)
5:00. Греко-римська боротьба. До 60 кг. (Ленур Теміров). Фінальний блок - о 12:15
5:00. Вільна боротьба. Жінки. До 76 кг. (Алла Белінська). Фінальний блок - о 12:15
6:18. Бокс. Чоловіки. До 75 кг. 1/4 фіналу: Олександр Хижняк проти Еурі Седено Мартінеса (Домініканська республіка)
13:50. Важка атлетика. Жінки. До 76 кг. (Ірина Деха)
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України завоював плавець Михайло Романчук. Також історичну медаль виборола Еліна Світоліна, ставши бронзовою призеркою Токіо-2020.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.