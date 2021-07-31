У цей день Україна може сподіватися на золоту медаль у плаванні від Михайла Романчука.

1 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 27 комплектів медалей в 12 видах спорту.

Плавці Сергій Фролов та Михайло Романчук братимуть участь у запливі на дистанції 1500 метрів. Зіркова стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук почне свої виступи в Токіо - її чекає кваліфікація.

Також Україна вірить в медаль у важкій атлетиці - Ірина Деха на правах чинної чемпіонки Європи побореться за нагороди в категорії до 76 кг. А в метанні молота кваліфікацію спробують подолати дві наші легкоатлетки: Ірина Климець та Ірина Новожилова.

У чвертьфіналі боксерського турніру проведе свій бій Олександр Хижняк проти представника Домініканської республіки. Його потенційна перемога гарантує йому щонайменше бронзову медаль.

Свої виступи розпочнуть Алла Белінська та Ленур Теміров - вони змагатимуться за медаль у вільній та греко-римській боротьбі відповідно.

Біг на 3000 метрів з перешкодами чекає на Наталю Стребкову. Українська легкоатлетка виступить у кваліфікації. А також кваліфікацію намагатиметься подолати Павло Коростильов - він змагатиметься у дисципліні стрільба зі скорострільного пістолета на 25 метрів.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

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Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 1 серпня

2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 метрів (кваліфікація): (Павло Коростильов)

3:30. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): (Ірина Новожилова)

3:40. Легка атлетика. Жінки, 3000 метрів з перешкодами (кваліфікація): (Наталя Стребкова)

3:50. Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину (кваліфікація): (Марина Бех-Романчук)

4:40. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): (Ірина Климець)

4:44. Плавання. Чоловіки. 1500 метрів вільним стилем (фінал): (Михайло Романчук, Сергій Фролов)

5:00. Греко-римська боротьба. До 60 кг. (Ленур Теміров). Фінальний блок - о 12:15

5:00. Вільна боротьба. Жінки. До 76 кг. (Алла Белінська). Фінальний блок - о 12:15

6:18. Бокс. Чоловіки. До 75 кг. 1/4 фіналу: Олександр Хижняк проти Еурі Седено Мартінеса (Домініканська республіка)

13:50. Важка атлетика. Жінки. До 76 кг. (Ірина Деха)

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Автор: Артем Будрін