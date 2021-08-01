Олександр Хижняк успішно подолав чвертьфінальну стадію.

Український боксер Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор у ваговій категорії 75 кг.

У чвертьфіналі Хижняк переміг Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки. Українець виграв роздільним рішенням суддів, які віддали домініканцю один раунд - 4:1. Відзначимо, що Мартінес по ходу бою діяв досить брудно, завдававши ударів нижче пояса.

Таким чином, Хижняк вже гарантував собі як мінімум бронзову медаль Олімпіади - в боксерському турнірі немає поєдинку за третє місце, а бронза дістається обом спортсменам, які поступляться в півфіналах.

В 1/2 фіналу чемпіон світу-2017 Хижняк зустрінеться зі срібним призером чемпіонату світу-2019 Еуміром Марсьялем з Філіппін. Поєдинок пройде 5 серпня.

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Нагадаємо, що раніше на стадії 1/8 фіналу Хижняк одноголосним рішенням суддів переміг Юіто Морівакі.

Відзначимо, що Хижняк залишився єдиним представником України в боксі на Олімпіаді в Токіо.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу.

Автор: Антон Дудар