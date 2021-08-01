Олімпіада в Токіо: медальний залік після дев'ятого дня

У збірної України нарешті є не тільки бронза, але позиція в медальному заліку покращилася ненабагато.

На Олімпіаді в Токіо завершився черговий змагальний день. Перше місце в медальному заліку утримує збірна Китаю, яка 1 серпня додала в свою скарбничку дві золоті медалі. Але в топ-трійці відбулася зміна - збірна США змістила Японію з другої позиції. Крім того, американці обігнали Китай за загальною кількістю медалей. Україна 1 серпня завоювала своє перше срібло - його виграв плавець Михайло Романчук. Це дозволило українській збірній піднятися на 56-е місце в заліку. За загальною кількістю медалей (6) Україна займає на Олімпіаді 20-е місце. Медальний залік Олімпіади 1 серпня Олімпіада-2020: головне Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після восьмого дня. Автор: Антон Дудар

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