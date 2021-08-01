На Олімпіаді в Токіо завершився черговий змагальний день.
Перше місце в медальному заліку утримує збірна Китаю, яка 1 серпня додала в свою скарбничку дві золоті медалі.
Але в топ-трійці відбулася зміна - збірна США змістила Японію з другої позиції. Крім того, американці обігнали Китай за загальною кількістю медалей.
Україна 1 серпня завоювала своє перше срібло - його виграв плавець Михайло Романчук. Це дозволило українській збірній піднятися на 56-е місце в заліку.
За загальною кількістю медалей (6) Україна займає на Олімпіаді 20-е місце.
Медальний залік Олімпіади 1 серпня
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
Олімпійські ігри: медальний залік після восьмого дня.