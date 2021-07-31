У восьмий день Олімпіади в Токіо був розіграний 21 комплект медалей. Українська збірна поповнила свою скарбничку, але у медальному заліку опустилася на 65-е місце.
Підсумки виступу українських спортсменів 31 липня
Плавання
Владислав Бухов виступив у півфіналі на дистанції 50 м вільним стилем. У цьому запливі українець показав результат 21.83, і йому не вистачило усього лише 0.05 сек до потрапляння у топ-8. Владислав не потрапив до фіналу.
Метання диску
На своїй п'ятій Олімпіаді виступила українська метальниця диска Наталія Семенова. На жаль, як і на попередніх Іграх, пробитися в фінал їй не вдалося. У 2004 році в Афінах Наталія зайняла 23-тє місце, у 2008-му в Пекіні - 13-те, в 2012-му в Лондоні - 17-те, у 2016-му в Ріо-де-Жанейро - 15-те, а в Токіо завершила змагання 31-ю. Зазначимо, що за всі роки незалежності в п'яти Олімпіадах брали участь тільки чотири спортсмени збірної України.
Стрибки у довжину
Наш легкоатлет Владислав Мазур не зміг кваліфікуватися до фіналу. Найкращий результат 24-річного спортсмена став 7.60 метра - це йому не дозволило вийти до фіналу.
Стрибки на батуті
26-річний українець Микола Просторов виступив на своїй дебютній Олімпіаді в кар'єрі. Перший млинець вийшов нанівець: Микола зайняв лише 12-е місце у кваліфікації та у фінал не потрапив. До вирішальної стадії потрапили тільки 8 найкращих спортсменів.
Теніс
Еліна Світоліна виборола бронзову медаль для України. В матчі за третє місце 26-річна одеситка обіграла представницю Казахстану. Еліна вже прокоментувала цей історичний тріумф.
Легка атлетика
Анна Рижикова й Вікторія Ткачук пробилися до півфіналу у дисципліні біг на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Ще одна українка Марія Миколенко, на жаль, не зуміла пробитися в наступний раунд.
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