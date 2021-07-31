Китай та США наразі мають однакову кількість медалей, але за додатковими показниками Піднебесна розташувалася вище.

Завершився ще один день Олімпійських ігор у Токіо. 31 липня було розіграно 21 комплект нагород у 14 видах спорту.

Збірна Китаю продовжує тримати лідерство. У китайців в активі 21 золота нагорода. Японія має 17 золотих медалей, а у США - 16.

Збірна України в медальному заліку втратила ще сім позицій у порівнянні з попереднім днем. З п'ятьма бронзовими нагородами Україна розташовується на 65-й сходинці.

Медальний залік Олімпіади в Токіо

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття Ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада триватиме до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після сьомого дня.

Автор: Артем Будрін