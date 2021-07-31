Анна Рижикова й Вікторія Ткачук пробилися до півфіналу Ігор в Токіо у дисципліні біг на дистанції 400 метрів з бар'єрами.
Обидві українки впевнено виграли свої попередні забіги. Ткачук продемонструвала результат 54.80, а Рижикова показала ще кращий час - 54.56. У Рижикової третій результат серед усіх учасників, у Ткачук - сьомий.
Ще одна українка Марія Миколенко, на жаль, не зуміла пробитися в наступний раунд, фінішувавши шостою - її час 57.86.
Зазначимо, що 31-річна Рижикова є срібною медалісткою лондонської Олімпіади-2012 в естафеті 4Х400 м.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України завоював плавець Михайло Романчук.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. А Яків Хаммо програв сутичку за бронзу в дзюдо.