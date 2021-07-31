Анна Рижикова кваліфікувалася до півфіналу в бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Анна Рижикова й Вікторія Ткачук пробилися до півфіналу Ігор в Токіо у дисципліні біг на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Обидві українки впевнено виграли свої попередні забіги. Ткачук продемонструвала результат 54.80, а Рижикова показала ще кращий час - 54.56. У Рижикової третій результат серед усіх учасників, у Ткачук - сьомий.

Ще одна українка Марія Миколенко, на жаль, не зуміла пробитися в наступний раунд, фінішувавши шостою - її час 57.86.

Зазначимо, що 31-річна Рижикова є срібною медалісткою лондонської Олімпіади-2012 в естафеті 4Х400 м.

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Автор: Артем Будрін