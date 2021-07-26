Еліна Світоліна спробує вийти до чвертьфіналу тенісного турніру.

27 липня на Олімпіаді-2020, яка проходить в Токіо, буде розіграно 22 комплекти медалей.

У четвертий день боротися за медалі для української скарбнички будуть олімпійська чемпіонка Афін Олена Костевич (кульова стрільба, змішані команди - пістолет, 10 м), з нею в тандемі виступить Олег Омельчук.

Також у маунтинбайку (велоспорт) за нагороду позмагається Яна Беломоїна. А ще на Олімпіаді свій шлях продовжить тенісистка Еліна Світоліна (зіграє проти представниці Греції). Вікторія Ус виступить в півфіналі слалому греблі на байдарці.

Михайло Романчук й Сергій Шевцов виступлять у кваліфікації 200 м вільним стилем в плаванні. В тріатлоні Україну мала представляти Юлія Єлістратова, але її відсторонили від змагань.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також Ігри показують Eurosport 1 та Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом, частина змагань почнеться в нічний для України час.

Розклад трансляцій фіналів 27 липня

0:30 - 3:10. Тріатлон. Жінки.

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - четвірки парні. Жінки - четвірки парні.

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди - пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м.

4:30 - 6:25. Плавання. Чоловіки - 200 м в/с (Михайло Романчук й Сергій Шевцов), 100 м спина. Жінки - 100 м спина, 100 м брас.

8:00 - 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки. (Вікторія Ус).

8:00 - у цей час орієнтовно розпочне свою гру Еліна Світоліна проти грецької тенісистки Марії Саккарі.

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Жінки (Яна Беломоїна).

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки.

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 59 кг.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 81 кг. Жінки - 63 кг.

11:30 - 16:40. Кінний спорт. Командна виїздка.

12:30 - 14:40. Фехтування. Жіноча шпага, команда.

13:00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - понад 80 кг. Жінки - понад 67 кг.

13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки.

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 64 кг.

14.00 - 16:30. Футбол. Фінальний матч.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін