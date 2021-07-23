Олімпіада в Японії офіційно стартувала.

23 липня в Токіо пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор.

Церемонія пройшла на "Новому національному стадіоні" без глядачів на трибунах - наживо її змогли побачити тільки VIP-гості. При цьому церемонія починалася під звуки протестів проти Олімпіади, які пройшли за межами стадіону.

В рамках церемонії організатори підготували барвисте шоу.

Також відбувся парад країн-учасниць Ігор (на арену вийшли всі 206 збірних). А в кінці за традицією було піднято олімпійський прапор і запалено вогонь Олімпіади. А імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпіаду відкритою.

Олімпійський вогонь запалила тенісистка Наомі Осака.

Олімпіада-2020: головне

Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення Ігор в 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

Естафета Олімпійського вогню стартувала в японській префектурі Фукусіма 25 березня.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери будуть самі надягати медалі собі на шию.

Автор: Антон Дудар