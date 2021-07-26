Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова відсторонена від участі на Олімпійських іграх в Токіо за підозрою у вживанні заборонених препаратів.
Єлістратова повинна була брати участь в змаганнях з тріатлону, які заплановані на 27 липня.
Цю прикру новину повідомив офіційний сайт НОК.
Ігри в Токіо для Юлії могли стати четвертими в кар'єрі. Найкращим результатом Єлістратової на Олімпіадах є 24-е місце у 2008 році, а у 2012-му вона навіть не фінішувала.
Нагадаємо, що раніше через допінг збірна України втратила гімнаста Олега Верняєва, важкоатлета Дмитра Чумака та боксера Євгена Барабанова.
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.