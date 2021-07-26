Юлія Єлістратова / фото facebook.olympicua

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова відсторонена від участі на Олімпійських іграх в Токіо за підозрою у вживанні заборонених препаратів.

Єлістратова повинна була брати участь в змаганнях з тріатлону, які заплановані на 27 липня.

Цю прикру новину повідомив офіційний сайт НОК.

Ігри в Токіо для Юлії могли стати четвертими в кар'єрі. Найкращим результатом Єлістратової на Олімпіадах є 24-е місце у 2008 році, а у 2012-му вона навіть не фінішувала.

Нагадаємо, що раніше через допінг збірна України втратила гімнаста Олега Верняєва, важкоатлета Дмитра Чумака та боксера Євгена Барабанова.

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Автор: Артем Будрін