Олена Старікова / фото REUTERS

8 серпня в останній день Олімпіади в Токіо буде розіграно 13 комплектів медалей.

Головна надія України на медаль - велогонщиця Олена Старікова, яка пробилася до півфіналу в спринті на велотреку.

Також у фіналі виступить українська команда з художньої гімнастики. А в чоловічому марафоні Україну представлять Олександр Ситковський, Микола Нижник і Богдан-Іван Городиський.

Розклад фіналів 8 серпня

3:00 - Легка атлетика. Мафарон, чоловіки (Олександр Ситковський, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський).

Читайте такожЧотири медалі, але знову без золота: підсумки п'ятнадцятого дня Олімпіади для України

4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрін, жіночий спринт (Олена Старікова), жіночий омніум.

5:00 - 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство (Україна).

5:30 - 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал.

7:30 - 10:00. Волейбол. Жіночий фінал.

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки - 63 кг, понад 90 кг. Жінки - 60 кг, 75 кг.

9:00 - 11:30. Гандбол. Жіночий фінал.

10:30 - 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Антон Дудар