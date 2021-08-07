8 серпня в останній день Олімпіади в Токіо буде розіграно 13 комплектів медалей.
Головна надія України на медаль - велогонщиця Олена Старікова, яка пробилася до півфіналу в спринті на велотреку.
Також у фіналі виступить українська команда з художньої гімнастики. А в чоловічому марафоні Україну представлять Олександр Ситковський, Микола Нижник і Богдан-Іван Городиський.
Розклад фіналів 8 серпня
3:00 - Легка атлетика. Мафарон, чоловіки (Олександр Ситковський, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський).
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4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрін, жіночий спринт (Олена Старікова), жіночий омніум.
5:00 - 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство (Україна).
5:30 - 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал.
7:30 - 10:00. Волейбол. Жіночий фінал.
8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки - 63 кг, понад 90 кг. Жінки - 60 кг, 75 кг.
9:00 - 11:30. Гандбол. Жіночий фінал.
10:30 - 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо вже 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 5 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.