Збірна України цього дня виступила дуже гідно.

5 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо було розіграно 26 комплектів медалей в тринадцяти видах спорту.

Українська збірна цього дня поповнила скарбничку нагород двома медалями й піднялася в медальному заліку на одну сходинку вгору.

Підсумки виступу українських спортсменів 5 серпня

Вільна боротьба

Обоє українців в цій дисципліні виступили невдало. У вазі до 125 кг Олександр Хоцяновський на стадії 1/8 фіналу поступився іранському спортсмену. У вазі до 74 кг Василь Михайлов теж на стадії 1/8 фіналу вилетів - він програв азербайджанцю.

Веслування

Українки Марія Повх та Юлія Юрійчук не змогли пробитися у фінал в запливах на байдарках-одиночках на 500 метрів. А ось Людмила Лузан на каное здобула історичну бронзову медаль.

Легка атлетика

Наші зіркові українські легкоатлетки кваліфікувалися до фіналу у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко 7 серпня позмагаються за медалі.

Також відбулася кваліфікація жіночої естафети 4х400 м. Збірну України представляли Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Вікторія Ткачук та Анна Рижикова. Наші дівчата за підсумками естафети посіли дев'яте місце і не пробилися до фіналу. Це вкрай прикро, тому що до фіналу пробилися перші вісім збірних.

Марина Килипко в стрибках з жердиною виборола п'яте місце, підкоривши висоту 4,50 м з першої спроби. Планку в 4,70 м Килипко не подолала.

Також відбувся фінал зі спортивної ходьби. Українці тотально провалилися: Іван Лосєв фінішував 49-м, а Едуард Забуженко став у підсумку 52-м. Ще одного українця Назара Коваленка відсторонили від змагань зі спортивної ходьби.

Сучасне п'ятиборство серед чоловіків

Українець Павло Тимощенко в першому виді, фехтуванні, з показником перемог 22-13 набрав 232 очки й займає поки що 8 місце загалом. Змагання в сучасному п'ятиборстві продовжаться 7 серпня. Зауважимо, що на Олімпіаді-2016 у Ріо Тимощенко здобув срібну медаль.

Велотрек

Українські велогонщиці Олена Старікова і Любов Басова у фіналі посіли 4-е й 6-е місце відповідно. Особливо прикро за Олену, котра за крок зупинилася від бронзової медалі.

Бокс

Олександр Хижняк в непростому бою пробився до фіналу й таким чином гарантував собі мінімум срібну медаль. Тепер 7 серпня його чекає поєдинок за золоту нагороду з бразильцем.

Карате

Героїнею дня для України стала Анжеліка Терлюга, котра виборола срібну медаль. Завадила взяти золото нашій спортсменці болгарська бійчиня.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже дев'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, а Людмила Лузан - у веслуванні.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також стала срібною призеркою.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін