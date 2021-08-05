Олена Старікова і Любов Басова зайняли четверте і шосте місця.

Українські велогонщиці Олена Старікова і Любов Басова виступили у фіналі Олімпійських ігор у змаганнях з велотреку в дисципліні кейрін.

Українки успішно подолали спершу 1/8 фіналу, потім чвертьфінал. У півфіналі Старікова стала першою у своєму заїзді, а Басова - третьою у своєму.

У фіналі виступили шість спортсменок. Близько до медалі була Старікова, яка фінішувала на четвертому місці. Басова посіла шосте місце.

Золоту медаль виграла Шана Браспеннінкс з Нідерландів, срібло - Елліс Ендрюс з Австралії, а бронзу - Лоріан Дженест з Канади.

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Відзначимо, що шанси виграти олімпійські медалі в українок ще будуть 6 серпня - Старікова і Басова виступлять в індивідуальному спринті.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже дев'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, а Людмила Лузан - у веслуванні.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Антон Дудар