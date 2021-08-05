Це були перші в історії Олімпійських ігор жіночі каное-перегони.

24-річна українська веслувальниця Людмила Лузан здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо. Це дванадцята нагорода в України.

Про це повідомляє Суспільне.

За результатами трьох відбіркових раундів до фіналу потрапили вісім найкращих каноїсток. Серед них – Людмила Лузан. Дівчина є чинною віце-чемпіонкою Європи з каное-спринту.

Лузан виграла свої попередні заїзди. Крім неї такий результат показала тільки американка Невін Гаррісон.

Читайте такожУкраїнок оголосили росіянками на нагородженні Олімпіади в Токіо (відео)Спершу українка відставала від суперниці та на фініші Людмила зменшила різницю у відстані. Врешті американка виграла "золото" з перевагою у секунду, другою фінішувала каноїстка з Канади.

"Бронзу" здобула українська спортсменка. Вона на 0:08 секунди випередила чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську, яка посіла четверте місце.

У першій в історії гонці Олімпійських ігор у жіночому каное-спринті на подіум підіймуться спортсменки з США, Канади та України.

Олімпійська збірна України в Токіо завоювала станом на 4 серпня 11 медалей. Це повторення результату Олімпіади 2016 року в Ріо. У Токіо в українців одне золото, два срібла й вісім бронз. У Ріо-2016 було так: два золота, п'ять срібних медалей і чотири бронзи.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже вісім бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерками з вільної боротьби. А Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль з артистичного плавання.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером.

Першу золоту нагороду на Іграх в Токіо для України виборов Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Яна Ставська