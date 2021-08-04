Щоправда, в Ріо наші олімпійці мали більше срібла, ніж бронзи.

Олімпійська збірна України в Токіо завоювала станом на 4 серпня 11 медалей. Це повторення результату Олімпіади 2016 року в Ріо.

Але враховуючи той факт, що український боксер Олександр Хижняк вже гарантував собі, як мінімум, бронзову медаль, то суто математично в скарбниці України вже є 12 медалей. Втім, Хижняк продовжує боротися за медаль першої проби й має на це високі шанси.

У Токіо в українців одне золото, два срібла й вісім бронз. У Ріо-2016 було так: два золота, п'ять срібних медалей і чотири бронзи.

Попередні Олімпійські ігри: Атланта-1996 - 23 медалі; Сідней-2000 - 23; Афіни-2004 - 22; Пекін-2008 - 27; Лондон-2012 - 19.

Олімпіада-2020 завершиться 8 серпня.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже вісім бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерками з вільної боротьби. А Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль з артистичного плавання.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером.

Першу золоту нагороду на Іграх в Токіо для України виборов Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін