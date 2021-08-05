Олександр Хижняк продовжує боротьбу за золоту медаль.

Лідер української збірної з боксу Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпійських ігор в Токіо.

У півфіналі Хижняк, який виступає у ваговій категорії 75 кг, зустрічався з представником Філіппін, срібним призером ЧС-2019 Еуміром Марсьяле.

Поєдинок вийшов непростим. Українець переміг роздільним рішенням суддів - 3:2.

У фіналі, який відбудеться 7 серпня, Хижняк зустрінеться з бразильцем Ебертом Консейаном. У півфіналі він сенсаційно переміг чемпіона світу з ОКР Гліба Бакші.

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Нагадаємо, раніше на стадії 1/8 фіналу Хижняк одноголосним рішенням суддів переміг Юіто Морівакі, а у чвертьфіналі здолав Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки (4:1).

Олександр Хижняк: досягнення

Хижняк ставав чемпіоном світу в 2017 році. На тому турнірі він був визнаний найкращим боксером чемпіонату.

Також в його активі перемога на чемпіонаті Європи-2017, бронза на ЧЄ-2015 і перемога на Європейських іграх-2019.

Олімпійські ігри в Токіо - перша Олімпіада в кар'єрі 26-річного українця.

Автор: Антон Дудар