Збірна України гарантувала собі щонайменше дві нові срібні нагороди.

3 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо було розіграно 28 комплектів медалей у восьми видах спорту.

Українська збірна зусиллями Алли Черкасової поповнила скарбничку нагород, але опустилася в медальному заліку на 61-е місце.

Підсумки виступу українських спортсменів 3 серпня

Боротьба

Жан Беленюк і Парвіз Насібов, котрі виступають у боротьбі греко-римського стилю провели чудовий день. За його підсумками обоє кваліфікувалися до фіналу, де проведуть сутичку за золоту медаль. Це означає, що мінімум срібні нагороди вони собі гарантували. Беленюк здолав у півфіналі хорватського спортсмена, а Насібов в драматичному бою ліквідував єгиптянина.

У вільній боротьбі Ірина Коляденко дійшла до півфіналу, де поступилася борчині з Киргизстану. Тепер Ірині 4 серпня належить провести сутичку за бронзову медаль. Алла Черкасова, до слова, свій бій за бронзову нагороду виграла.

Легка атлетика

Зіркова Марина Бех-Романчук в стрибках у довжину посіла лише 5-е місце. Таким чином, одна з головних надій України на медаль була втрачена.

Сергію Смелику не вдалося вийти до півфіналу в бігу на 200 метрів. В бігу на 400 метрів серед жінок Україну представляла Тетяна Мельник. Вона теж не кваліфікувалася до півфіналу. Мельник посіла останнє, восьме, місце у своєму забігу.

Ігор Мусієнко був єдиним представником України в чоловічих змаганнях зі штовхання ядра. 27-річний Мусієнко не пройшов у фінал у секторі штовхання ядра. Він, на жаль, продемонстрував передостанній результат.

Артистичне плавання

Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук з третім показником пробилися до фіналу. 12 дуетів (включно з українським) 4 серпня позмагаються за нагороди.

Веслування

Також відбулися змагання в спринті на каное-двійці серед чоловіків. На півфінальних заїздах Україну представляв тандем в лиці Павла Алтухова та Дмитра Янчука. Наші хлопці не змогли пробитися до фіналу. У своєму півфіналі українська пара зайняла останнє - п'яте місце.

Спортивна гімнастика

Відбувся фінал в паралельних брусах спортивної гімнастики у чоловіків. Українець Петро Пахнюк посів сьоме місце. Вперше в історії у цьому виді спорту Україна завершила Олімпіаду без медалі.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже шість бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна та Алла Черкасова (у вільній боротьбі).

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін