Алла Черкасова в поєдинку за бронзу поклала на лопатки суперницю з Японії.

Українка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль на Олімпійських Іграх в Токіо.

У поєдинку за бронзу у ваговій категорії 68 кг українка боролася з представницею Японії, олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 Сарою Досе.

Українка перемогла "на туше", поклавши суперницю на лопатки.

Для Черкасової це перша олімпійська медаль у кар'єрі.

Нагадаємо, що на шляху до бронзової нагороди українка пройшла Агнешку Вещек з Польщі (11:0) і Анну Шель з Німеччини (6:0).

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У півфіналі чемпіонка світу-2018 Черкасова зустрічалася з чинною чемпіонкою світу Тамірою Менса-Сток з США і у напруженій сутичці поступилася їй з рахунком 4:10.

Алла Черкасова: досягнення та остання Олімпіада в кар'єрі

32-річна уродженка Львова Черкасова - одна з найтитулованіших українських борчинь.

На чемпіонатах світу Черкасова вигравала золото (у 2018 році) і бронзу (у 2010-му).

Вона ставала чемпіонкою Європи в 2019 році, а також виграла на ЧЄ одне срібло і три бронзи. Також в активі Черкасової бронзова медаль на Європейських іграх-2019.

"У мене син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію", - казала Черкасова про ігри в Токіо.

Автор: Антон Дудар