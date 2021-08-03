Марта Федіна та Анастасія Савчук претендують на медаль.

Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук успішно виступили у другому раунді кваліфікації Олімпійських ігор у змаганні дуетів в артистичному плаванні.

У технічній попередній програмі Федіна і Савчук набрали 94,8620 балів і стали третіми.

Варто відзначити, що бали за технічну програму будуть враховуватися у фіналі.

За підсумками двох раундів кваліфікації українки також показали третій результат. У сумі вони набрали 188,7953 бали, поступившись тільки китаянкам (95,5499) і представницям ОКР (97,1079).

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Фінал відбудеться 4 серпня. У ньому виступлять 12 дуетів.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже шість бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна та Алла Черкасова (у вільній боротьбі).

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Антон Дудар