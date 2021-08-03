Україна втратила ще одну надію на медаль.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук залишилася без медалі Олімпійських ігор у стрибках у довжину.

У фіналі українка зробила п'ять заступів у шести спробах. У своїй єдиній успішній спробі вона стрибнула на 6,88 метра.

Цього виявилося достатньо, щоб зайняти лише п'яте місце.

У призову трійку увійшли Малайка Міхамбо з Німеччини (7,00 метра), Брітні Різ з США (6,97) і норвежка Есе Бруме (6,97).

"Відверто кажучи, стрибалося у фіналі нелегко, але боролася до останнього. Я сьогодні розчарована своїми стрибками. Маємо, що маємо", - сказала Бех-Романчук після фіналу.

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"Перш за все засмучує те, що я розчарувала своїх уболівальників, не вдалося досягти того, навіщо ми сюди приїхали", - додала спортсменка.

Нагадаємо, Бех-Романчук є дружиною плавця Михайла Романчука, який у Токіо виграв срібну та бронзову нагороди.

Марина Бех-Романчук: досягнення

На чемпіонатах світу найвищим досягненням для 26-річної Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.

На чемпіонатах Європи українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло у 2018 році (на відкритому повітрі) і у 2019-му (в приміщенні).

Перед поїздкою на Олімпіаду Бех-Романчук виграла етап "Діамантової ліги".

Особистим рекордом українки є стрибок на 6,93 м.

Автор: Антон Дудар