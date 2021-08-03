Ірина Коляденко не змогла пробитися у фінал у вільній боротьбі.

Українка Ірина Коляденко зупинилася за крок від фіналу в змаганнях з вільної боротьби на Олімпіаді в Токіо.

На старті змагань Коляденко "на туше" перемогла представницю Нігерії Амінат Аденії. У чвертьфіналі вона також поклала суперницю на лопатки - українка здолала Лун Цзя з Китаю.

У півфіналі Коляденко зустрілася з чемпіонкою світу 2019 року Айсулуу Тинибекової з Киргизстану.

На жаль, українська спортсменка поступилася - 0:10.

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Поєдинок за бронзову медаль Українка проведе 4 серпня.

Успіхи українців у боротьбі на Олімпіаді в Токіо

3 серпня відразу два українці вийшли у фінал Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі - це Жан Беленюк і Парвіз Насібов.

Українка Алла Черкасова 3 серпня побореться за бронзу у вазі 68 кг у вільній боротьбі.

Ленур Теміров був близький до медалі в греко-римській боротьбі, але зазнав прикрої поразки в поєдинку за бронзу.

Автор: Антон Дудар