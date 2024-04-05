Світоліна була останньою представницею України на цьому турнірі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вилетіла з турніру WTA 500 Сharleston Open у США.

У 1/8 фіналу українська тенісистка у двох сетах програла Елізе Мертенс з Бельгії. Згідно результатів поєдинку Світоліна програла своїй суперниці з рахунком 4:6, 1:6.

Українка провела два матчі за день. Зокрема, у другому раунді Світоліна обіграла австралійку російського походження Дар'ю Севілл, а на гру з Мертенс сил не вистачило.

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У наступному раунді Мертенс зустрінеться з Даніель Коллінс.

Світоліна була останньою спортсменкою з України на цьому турнірі. Перед цим змагання залишила Ангеліна Калініна.

Гра Світоліної з Севілл

Згідно результатів поєдинку на Charleston Open, Світоліна виграла у своєї суперниці з рахунком 2:0 (6:2, 6:4).

Зокрема, з п'яти стартових геймів чотири закінчилися перемогою тенісистки, яка приймала подачі. Світоліна оформила три брейки проти одного в суперниці. Світоліна після другої програної подачі взяла пункт, коли подавала Севілл, і отримала шанс завершити сет у восьмому геймі. Цього разу перша ракетка України добре зіграла на своїй подачі та з першої спроби зробила сетбол.

У другій партії Світоліна швидко повела 2:0 з черговим брейком, але далі австралійка зуміла стабілізувати гру. У середині сету навіть змогла взяти подачу українки, але відразу віддала очко на власній.

Враховуючи перевагу українській тенисистці достатньо було успішно виконати власні подачі. Із цим Світоліна впоралася і легко закрила сет і матч.

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