У той же час інші українські тенісистки в топ-50 трохи втратили в позиціях.

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала помітний прогрес в рамках топ-20 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA), піднявшись відразу на три позиції. Світоліна посіла 17-е місце, записавши до свого активу 2332 залікових очки.

У той же час інші українські тенісистки, що входять в топ-50, втратили по кілька позицій. Так, зокрема, Даяна Ястремська і Марта Костюк опустилися на чотири сходинки, займаючи відповідно, 33-е і 34-е місце. Ангеліна Калініна – втратила три позиції – 35 місце, а Леся Цуренко - дві, і знаходиться на 36-му місці.

При цьому три з чотирьох українських тенісисток у другій сотні рейтингу поліпшили становище.

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Найвагоміший прогрес показала Юлія Стародубцева, яка піднялася на п'ять позицій і посіла 130-е місце. Поліпшили свої позиції в топ-200 Дар'я Снігур - 135-е місце (+3) і Катаріна Завацька - 181-е місце (+2).

Лідером рейтингу професіоналок залишається полячка Іга Свьонтек, з серйозним відривом від Аріни Соболенко з Білорусі та американки Корі Гауфф. У першу п'ятірку також потрапили Олена Рибакіна з Казахстану і Джессіка Пегула (США).

Раніше українські спортсменки дуже потужно виступили на Australian Open-2024. Кращий результат показала Даяна Ястремська, яка дійшла до 1/2 фіналу. Водночас перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати 1/8 фіналу. На жаль, вона отримала травму і знялася з матчу проти Лінди носкової з Чехії.

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