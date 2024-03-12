Як зазначив президент, Україна сподівається, що Франція у цьому питанні стане на сторону справедливості.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські спортсмени не повинні бути представлені на Олімпіаді-2024 у Франції – навіть якщо їм дозволять виступати лише під нейтральним білим прапором.

"Ми ж всі не ідіоти. І всі на трибунах і на всіх майданчиках у світі будуть розуміти: той, хто з білим прапором – хто він? Він росіянин", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що не важливо, це білий прапор чи триколор – важливий факт, що росіяни таким чином можуть бути представлені на Олімпіаді.

Як зазначив президент, Україна сподівається, що Франція у цьому питанні стане на сторону справедливості.

"Ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, – щоб вони представляли її у Франції під час Олімпійських ігор. Ми хотіли б, щоб Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості. В даному випадку – на нашому боці", - підкреслив Зеленський.

Олімпіада-2024 і Росія

Спортсменів з РФ і Білорусі допустили до участі в Олімпіаді, що відбудеться цього року у Парижі. При цьому спортсмени з цих країн зможуть брати участь в Олімпійських іграх лише у нейтральному статусі.

Крім того, на змаганнях на жодному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі. Також не будуть запрошені урядові або державні чиновники цих країн.

Після цього зірки українського спорту виступили проти допуску росіян до Олімпіади-2024.

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