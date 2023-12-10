Українські спортсмени закликають не допускати російських спортсменів до Олімпіади.

У п'ятницю, 8 грудня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх в Парижі в нейтральному статусі.

Низка зірок українського спорту записали звернення, в якому виступили проти скандального рішення МОК. Участь у ролику взяли: Андрій Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михайло Романчук, Анна Рижикова та Ярослава Магучіх.

"Російські спортсмени підтримують війну - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія зневажає міжнародне право - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія вбиває дітей - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія знищує міста - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Російським спортсменам не місце на Олімпіаді", - йдеться у зверненні.

Відзначимо, що до участі в Олімпіаді-2024, як стверджують в МОК, допустять "дуже обмежене число спортсменів".

Також повідомляється, що росіяни і білоруси зможуть виступати в особистих стартах, але команди не будуть допущені до змагань. Крім того, на Олімпійських іграх в Парижі ні на одному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі.

Нагадаємо, Олімпіада-2024 пройде у Франції з 26 липня по 11 серпня.

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