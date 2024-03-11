За її словами, під час змагань в Дубаї її знову почав турбувати біль в спині.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що знову має проблеми зі спиною. За її словами, на турнірі в Дубаї вона грала на знеболювальних.

"Коли я знялася з Дохи, то вирішила відразу полетіти в Дубай, підготуватися до турніру. Почувалася нормально, але за кілька днів до початку змагань знову почала боліти спина. Я все ж вирішила виступити там, бо вже дуже хотілося знову грати турніри. Довелося приймати знеболювальні, щоб хоч якось грати", - розповіла спортсменка в коментарі для "Великого тенісу України".

Світоліна зазначила, що після завершення турніру вона ще раз пройшла обстеження, яке показало запалення, тому тенісистка майже тиждень відпочивала від тренувань на корті.

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"Я лише трохи займалася в тренажерному залі, тому що не можна було сильно себе навантажувати. Уже після того, як я прилетіла в Індіан-Веллс, почала грати на корті", - додала вона.

Тенісистка запевнила, що наразі почуває себе нормально. За її словами, тепер вона може тренуватися лише годину-півтори.

"Ми йдемо день за днем, дивимося, як спина реагує на матчі, на тренування. Звичайно, дуже непросто зараз, тому що я не можу тренуватися, як у молодості (сміється), коли я тренувалася по три години. Зараз максимум годину-півтори. Потрібно підлаштовуватися під стан здоров'я і намагатися викладатися на всі сто відсотків на кожному тренуванні, коли є така можливість", - підкреслила Світоліна.

Еліна Світоліна - останні новини

Як писав УНІАН, в кінці січня українська спортсменка знялася з матчу на Australian Open. Таке рішення вона прийняла через проблеми зі здоров'ям.

"У мене стався спазм, або я точно не знаю, що це таке, але як ніби стріляючий біль в першому геймі, на останніх двох окулярах. Нічого не могла зробити. Повністю заклинило мою спину. Просто дуже сумно. Раніше у мене були травми спини через втому на наступний день після матчу, але ця травма виникла з нізвідки. У мене було таке відчуття, ніби хтось вистрілив мені в спину", - розповідала тоді Світоліна.

Також стало відомо, що нещодавно Світоліна піднялася на три позиції в рамках топ-20 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Спортсменка посіла 17-те місце та записала до свого активу 2332 залікових очки.

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