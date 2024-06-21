Перші попередження вже винесено після того, як шість спортсменів узяли участь в Іграх БРІКС у Казані.

Влада Молдови буде застосовувати жорсткі заходи щодо спортсменів і діячів культури, які поїдуть у РФ брати участь у змаганнях або виступах без офіційного дозволу.

Перші попередження було винесено після того, як шість спортсменів узяли участь в Іграх БРІКС у Казані, пише Reuters. Зокрема, ці спортсмени взяли участь у змаганнях із дзюдо, спортивної гімнастики, боротьби самбо та боротьби на поясах. У міністерстві освіти, що відповідає за спорт, заявили, що спортсмени не отримали дозволу на участь, і вимагають пояснень.

Національний олімпійський комітет Молдови заявив, що спортивні федерації мають вжити заходів щодо недопуску участі спортсменів у змаганнях, які порушують міжнародні правила. "Ми підтримуємо зусилля Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій із дотримання принципів олімпізму і виступаємо проти використання спорту і спортсменів з політичною метою", - йдеться в заяві комітету.

Відео дня

Крім того, цього місяця чотири танцюристи з молдавської народної танцювальної групи "Жок" відвідали економічний форум у Санкт-Петербурзі. Примітно, що танцюристів сфотографували, коли вони танцювали разом із проросійським молдовським магнатом-утікачем Іланом Шором, який у 2023 році був заочно засуджений молдовським судом до 15 років позбавлення волі за шахрайство.

Після цього директора групи відсторонили від посади до завершення розслідування інциденту.

"Нам потрібно більше проникливості та гордості. Ви можете працювати все своє життя, щоб створити імідж і повністю стерти його однією дією", - прокоментував спікер парламенту Молдови Ігор Гросу ці інциденти.

Інші новини про спорт

Росію і Білорусь відсторонили від літніх Олімпійських ігор у Парижі. З цього приводу велися довгі дебати, але в підсумку російським і білоруським спортсменам заборонили їхати на Олімпіаду-2024.

Вас також можуть зацікавити новини: