Мер сказала, що в Парижі російським і білоруським спортсменам раді не будуть. А українських навпаки - будуть підтримувати.

Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде в столиці Франції цього літа.

"Я хочу сказати російським і білоруським атлетам, що їм не будуть раді в Парижі", - заявила Ідальго під час візиту до Києва 28 березня, пише газета Le Monde. При цьому Ідальго зазначила, що Париж підтримає спортсменів з України під час Олімпіади.

"Париж прийме вас як героїв, ви почуватиметеся в Парижі як вдома", - пообіцяла вона.

Видання зазначило, що хоча Ідальго не уповноважена ухвалювати рішення щодо участі спортсменів в Олімпіаді, але її слова викличуть обурення російської влади.

У свою чергу представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи заяву Ідальго, запропонувала "підібрати якусь французьку продукцію, яка широко представлена в РФ, і заявити, що їй будуть не раді". "Поки що французькі товари не маркуються наклейками "нам не раді в Москві", але я знаю, що наших активістів не зупинити, якщо вони таке рішення ухвалять. Ще одна така заява, і представники французького бізнесу підуть брати штурмом мерію Парижа, слідом за фермерами", - пригрозила Захарова.

Позиція Анн Ідальго щодо Олімпіади

Примітно, що в січні 2023 року Анн Ідальго підтримувала участь спортсменів із РФ і Білорусі в Олімпіаді під нейтральним прапором. Але через кілька тижнів вона виступила з кардинально відмінною заявою, сказавши, що нейтрального прапора не існує. Вона підкреслила, що у Франції не збираються вшановувати країну, яка нападає на сусідню.

Нагадаємо, Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня по 11 серпня.

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