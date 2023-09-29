Український борець греко-римського стилю планує здобути друге олімпійське золото в кар'єрі.

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк розповів, що Олімпіада-2024 в Парижі стане останньою в його кар’єрі.

"Є над чим подумати, є що проаналізувати у підготовці до Олімпіади. Для нас це максимально позитивний момент, бо одразу відібралися і маємо 10 місяців для підготовки, для вивчення усіх суперників, що будуть на Олімпіаді, щоб максимально проявити себе на цих змаганнях. Тому спокійно будемо працювати і готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар’єрі.

Думаю, на цей раз уже точно. Я таке казав в принципі перед Олімпіадою у Токіо, але війна внесла певні корективи в життя – відчуваю необхідність, поки у мене ще є сили, максимально проявити себе на спортивній арені, прославляти свою державу і тішити результатами вболівальників.

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Я вірю в долю, якщо мені бог дав можливість завоювати ліцензію на Олімпіаду-2024, то я думаю, що треба до неї готуватися. Якби не виборов ліцензію на чемпіонаті світу, то задумався б, чи брати участь у наступних відбіркових турнірах навесні, бо це достатньо важко – розбити підготовку на два етапи", - сказав Беленюк для "Суспільне Спорт".

Олімпійське золото Жана Беленюка

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2020 в Токіо Беленюк переміг угорського спортсмена Віктора Лорінца у фінальному протистоянні. Після цього тріумфу Асоціація спортивних журналістів України визнала Беленюка найкращим спортсменом країни за підсумками 2021 року.

На ЧС-2023 Беленюк здобув бронзу і ліцензію на Ігри. На рахунку Жана вже є 2 медалі ОІ – срібло Ріо-2016 та золото Токіо-2020.

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