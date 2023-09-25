Жан Беленюк завоював бронзову медаль ЧС з греко-римської боротьби.

Народний депутат і чемпіон Олімпіади-2020 Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби в сербському Белграді.

В 1/8 фіналу змагань у ваговій категорії до 87 кг українець поступився Алі Дженгізу з Туреччини (1:3), який вийшов у фінал. Таким чином, Беленюк отримав шанс поборотися за бронзову медаль турніру у втішних сутичках.

Український борець скористався цією можливістю і переміг спочатку Тоні Метсомекі з Фінляндії (5:1) і Жалгасбая Бердимуратова з Узбекистану (5:3). А у вирішальній сутичці за "бронзу" Жан Беленюк впевнено здолав Нурсултана Турсінова з Казахстану з рахунком 7:2.

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Відзначимо, що це вже п'ята медаль Беленюка на чемпіонатах світу з греко-римської боротьби. У послужному списку українця також дві золотих нагороди, одне срібло і одна бронза.

Додамо, що окрім нагороди ЧС-2023, Жан Беленюк також отримав ліцензію на Олімпіаду-2024 у ваговій категорії до 87 кг.

Нагадаємо, найуспішнішим для Беленюка став виступ на Олімпійських іграх-2020 в Токіо, де він завоював золоту медаль. Також українець виборов срібло на Олімпіаді 2016 в Ріо.

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